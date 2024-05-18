Sultanlar’ın rakibi İtalya

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki 3'üncü maçında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Antalya Spor Salonu'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Ulusal takım, VNL'nin ilk etabını yarın saat 20.00'de başlayacak Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Türkiye başantrenörlüğü görevine 27 Aralık 2022'de getirilen İtalyan Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları ile boy gösterdiği ilk organizasyon VNL'de şampiyonluk kazandı. Ulusam takımla daha sonra ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de Filenin Sultanları’nı şampiyonluğa taşıdı. İtalyan başantrenörle Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve olimpiyatlara katılma hakkı alan ulusal takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 33 maçta 29 galibiyet aldı.

İTALYA’YA KARŞI ÜSTÜNLÜK

Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, İtalya'yı FIVB Milletler Ligi'nde grup ve çeyrek finalde 3-0, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde de 3-2 mağlup etmeyi başardı. VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.