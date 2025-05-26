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Suluklar, sıcak havalarda yaban hayatının can damarı oldu

Ajans Haberleri
  • 26.05.2025 14:43
  • Giriş: 26.05.2025 14:43
  • Güncelleme: 26.05.2025 14:43
Kaynak: İHA
Suluklar, sıcak havalarda yaban hayatının can damarı oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklar, sıcak yaz günlerinde yaban hayatının can damarı oluyor.
Yaban hayatında bulunan birçok tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklarda hem serinleme hem de su ihtiyacını giderme fırsatı buluyor. Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.

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