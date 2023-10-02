Suluova’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Amasya’nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan mahallesi Tersakan kavşağında Eyüp Akkurt kontrolündeki 05ABT744 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Topaç’ın kullandığı 05 DT 333 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.