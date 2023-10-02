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Suluova’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 17:31
  • Giriş: 02.10.2023 17:31
  • Güncelleme: 02.10.2023 17:32
Kaynak: İHA
Suluova’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan mahallesi Tersakan kavşağında Eyüp Akkurt kontrolündeki 05ABT744 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Topaç’ın kullandığı 05 DT 333 plakalı otomobil çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan sürücüler ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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