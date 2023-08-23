Sümela Kültür Yolu Festivali" konserlerle devam ediyor

TRABZON (AA) - Sümela Kültür Yolu Festivali'nin 5'inci günü konserlerle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ayasofya Camisi avlusunda düzenlenen programda şair Dursun Ali Erzincanlı ve ilahi sanatçısı Murat Belet sahne aldı.

Erzincanlı ve Belet'in şiir ve ilahiler seslendirdiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, şarkıcı Fatma Turgut ise Trabzon Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranları şarkıcıya eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Sümela Kültür Yolu Festivali, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından düzenlenen "Cahit Berkay ile Yeşilçam Film Müzikleri" etkinliğiyle devam etti.

Etkinlikte Berkay, orkestra eşliğinde eserlerini sundu.

19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar sürecek.