Sümer arazisi Karaarslan’a

Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararlarından Kalamış Yat Limanı’yla adını duyuran Vahit Karaarslan çıktı. Karaarslan yine bir Sümer Holding taşınmazı aldı.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Aydın, İstanbul, İzmir ve Yozgat’ta yapılacak özelleştirmelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İsmini en yüksek teklifi vererek kazandığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın ihalesiyle duyuran Vahit Karaaslan Sümer Holding Anonim Şirketi adına kayıtlı olan Aydın’ın Didim ilçesi toplam 20 bin 353 metrekare yüzölçümlü taşınmazları bir bütün halinde, 351 milyon TL bedelle aldı.

Şimdiye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12 ihalesinin 9’unda Sümer Holding’e ait arazileri satın aldığı öğrenilen Karaarslan’ın arazileri aldığı değerin çok üstüne sattığı öğrenilmişti.

Didim’deki 6 bin 276 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 82 milyon TL karşılığında Prestige Emlak şirketine ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre diğer özelleştirmeler ise şöyle:

• Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İstanbul’un Pendik ilçesi, Kurna Mahallesi’nde bulunan araziler "Gelişme Konut Alanı, İlkokul Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve Yol" yapımı amacıyla özelleştirilecek.

• Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İzmir’in Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi’nde bulunan araziler "Ticaret-Turizm Alanı, Açık Spor Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı, Trafo Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca özelleştirilecek.

• Sümer Holding Anonim Şirketi adına kayıtlı olan Yozgat’ın Merkez ilçesi, Yenicami 2. Mıntıka Mahallesi’nde bulunan arazilerin "Gelişme Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve Yol" olarak kullanılması için özelleştirilmesine karar verildi.