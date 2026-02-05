Sümerbank arazisinde rant ısrarı

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yönetmeliğin ardından Çanakkale’de bulunan 57 bin metrekarelik Sümerbank arazisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2023 yılında rezerv yapı alanı ilan edildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından açılan davalar sonucunda yapılan imar planı hakkında yürütmeyi durdurma iptal edildi. Aradan geçen 3 yılın ardından 22 Ocak’ta Bakanlık söz konusu alanı yeniden rezerv yapı alanı ilan ederek süreci baştan başlattı.

Sümerbank arazisi, Trutaş fabrika arazisi ve küçük sanayi sitesi alanı yıllardır imara açılmak isteniyordu. Bölge için belediye tarafından daha önce iki kez imar planı hazırlanırken hak sahipleri tarafından planlara itiraz edildi. Bakanlık ise üç bölge için istenen değişiklik yerine sadece Sümerbank arazisini ele alarak parsele özel rezerv alan ilanı gerçekleştirdi. Rezerv alan ilan edilen bölge için Bakanlık ile GEDAŞ Gayrimenkul arasında imzalanan protokol kapsamında, Bakanlık araziye 2 emsal izni verdi. 42 bin metrekare olan ticaret ve inşaat konut alanı böylece 84 bin metrekarelik inşaat alanına dönüştü. Şirketin müdürü olan Ahmet Oğulbalı aynı zamanda Çevre, Şehircilik Bakan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.

CHP Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Egemen Ergun, “Rezerv alan oyunu ile Çanakkale halkının hakkına çökmeye çalışanlara karşı mücadeleye devam edeceğiz. Daha önce belediye meclisinin reddettiği plana eşdeğer, Bakan danışmanının müdür olduğu şirket eliyle yapılan plan değişikliği üst ölçekli planlara, plan yapma esaslarına ve kent kimliğine, vicdana aykırıdır. Bu plan kooperatif üyelerinin hakkını korumadığı gibi alanda kendi mülkiyetinde parsel bulunan Çanakkale Belediyesi'nin muvafakatı da alınmamıştır” dedi.