Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Summer McIntosh olimpiyat rekoru kırdı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 10:22
  • Giriş: 04.08.2024 10:22
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:23
Kaynak: AA
Summer McIntosh olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre karışık stilde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Macaristanlı Katinka Hosszu'nun Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 6 saniye 58 saliseyle elde ettiği olimpiyat rekorunu, 2 dakika 6 saniye 56 saliselik derecesiyle kırarak altın madalya kazandı.

ABD'li Kate Douglass, 2 dakika 6 saniye 92 saliseyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Avustralyalı Kaylee McKeown 2 dakika 8 saniye 8 saliselik süresiyle bronz madalyaya uzandı.

BirGün'e Abone Ol