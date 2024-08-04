Summer McIntosh olimpiyat rekoru kırdı
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre karışık stilde finaller yapıldı.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Macaristanlı Katinka Hosszu'nun Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 6 saniye 58 saliseyle elde ettiği olimpiyat rekorunu, 2 dakika 6 saniye 56 saliselik derecesiyle kırarak altın madalya kazandı.
ABD'li Kate Douglass, 2 dakika 6 saniye 92 saliseyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Avustralyalı Kaylee McKeown 2 dakika 8 saniye 8 saliselik süresiyle bronz madalyaya uzandı.