Sumud'a saldırı tüm dünyada protesto edildi: "Güney Amerika'dan Avrupa'ya Özgür Filistin"

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu dün gece İsrail tarafından kuşatıldı.

İsrail askerlerinin toplam 21 gemiye müdahale ettiği ve 28'i Türk olmak üzere 201 aktivistin alıkonulduğu belirtildi. İsrail’in bu saldırısı dünyada birçok noktada protesto edildi.

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Kolombiya, Orta Amerika’da Meksika ve Avrupa’da Almanya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın birçok şehrinde İsrail’in baskınına karşı eylemler gerçekleştirildi.

Arjantin’in başkent Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verirken, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını talep etti. Eyleme çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar destek verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise Filistin destekçisi bir grup, 7. Cadde'yi trafiğe kapatarak İsrail'in saldırısını protesto etti. "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganı atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından yolu yeniden trafiğe açtı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göstericilerin görüntülerini X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak, eyleme destek verdi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ise Filistin bayrakları ve pankartlarla gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İtalya’nın başkenti Roma’da ve ülkenin çeşitli şehirlerinde, Gazze’ye yardım götüren Global Sumud Filosu’na yönelik İsrail ablukasını protesto eden gösteriler düzenlendi.

Gösteriler sırasında Napoli Centrale ve Milano Cadorna dahil bazı tren istasyonları da protestolara sahne oldu.

İtalya'nın Milano kentinde, İsrail donanmasının Global Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Napoli kentinde, Küresel Sumud Filosu'na saldırıların ardından protestolar başladı. Sendikalar ve gençler, Napoli tren istasyonunu kapattı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim’de bir günlük genel greve gidileceği belirtildi. Açıklamada, “Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da da başkent Berlin'deki Merkez Tren İstasyonu önünde yüzlerce kişi toplandı. Alanda yapılan konuşmalarda ise İsrail protesto edilirken Filistin halkı ve Sumud Filosu yolcularıyla dayanışma ifade edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına karşı "Özgür Filistin" sloganlarıyla dışişleri bakanlığı önünde toplandı.

İspanya’nın Barselona kentinde yüzlerce kişi İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak müdahaleyi kınadı ve Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Brüksel’de protestocular ise Borsa meydanından Dışişleri Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.

Londra’da da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı ve mürettebatın alıkonulmasına karşı protestolar patlak verdi. Londra’daki aktivistler ayrıca bugün için protesto çağrısı yaptı. Londra’daki protestolarda protestocuların taşıdığı pankartlarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ithafen "Savaş suçlusu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Fransa merkezli, solcu hareket Revolution Permanente Fransa ve Avrupa genelinde grev çağrısı yaptı