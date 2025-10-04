Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarını taşıyan uçak havalandı

Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan ve alıkonulan aktivistler İsrail'den ayrılıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İsrail'den havalandı. Uçağın saat 15.40 sularında İstanbul Havaalanı'na gelmesi bekleniyor.

Uçakta; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saat 12.00'de yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkeye döneceğini bildirmişti.

Keçeli, nihai sayının henüz kesinleşmediğini, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlanlandığını ifade etmişti.

İsrail, soykırımı altındaki Gazze'ye insanî yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış, yüzlerce aktivisti alıkoyarak alarak sınırdışı etmişti.

FİLODA KAÇ TÜRK VATANDAŞI VAR?

Filoda 56 Türk vatandaşı olduğu belirtilse de bazı aktivistler çifte vatandaş olduğu için kaçının Türkiye'ye getirileceği henüz netleşmedi. Bu konuyla ilgili de dün açıklama yapan Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor" demişti.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu bidliren Keçeli, "Konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edecek bir durum bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

2 Ekim'de Gazze'ye yaklaşırken İsrail güçlerinin saldırdığı filodaki 40 tekne durdurulmuş ve en az 450 aktivist İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. İsrail, aktivistlerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.