Sumud’a müdahale hazırlığı

İsrail’in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki ablukasını aşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlandığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya gelirken Hamas Gazze’nin geçici yönetimine getirilmesi planlanan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ı “Filistin davasında istenmeyen kişi” olarak nitelendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in, son günlerde “filodakilere verilebilecek zararı en aza indirmek için” açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği iddia edildi.

Öte yandan Türkiye, İtalya ve İspanya’nın ardından Sumud Filosu’na deniz kuvvetleri desteği sağlayan üçüncü ülke oldu. TSK Deniz Kuvvetleri’ne ait iki gemi, Gazze’ye yaklaşık üç gün yolu kalan Sumud Filosu’na eşlik etmek için katıldı. TSK’ye ait gemiler, filodaki su alarak arızalanan “Johnny M” adlı tekneye yardım etti.

ŞEYTANIN KARDEŞİ BLAIR

Hamas, Washington'ın Blair'i Gazze valisi olarak atama planını kınayarak, Filistin halkının kendi işlerini yönetebileceğini vurguladı. Hamas Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, “İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” dedi. Blair’i “şeytanın kardeşi” olarak nitelendiren Bedran, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti. 21 maddelik Gazze planına ilişkin kendilerine aracılar ve ABD üzerinden bir ateşkes teklifi gelmediğini belirten Bedran, “Şimdiye kadar söylenenlerin hepsini sadece medyada duyuyoruz” dedi.