Suna Kan Keman Günleri

Kültür Sanat Servisi

Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi işbirliği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteği ile Devlet Sanatçısı Profesör Suna Kan, Ankara’da 19-26 Ekim arasında düzenlenecek 'Suna Kan Keman Günleri' ile anılıyor.

19 Ekim'de açılış konserinde, şef Prof. Burak Tüzün, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Sahnesi’nde ADK-DER Oda Orkestrası’nı yönetecek. Konserde, solist Ece Namlı, Antonio Vivaldi’nin “Dört Mevsim” Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Orkestra aynı zamanda W. A. Mozart’ın “Küçük bir Gece Müziği”ni yorumlayacak.

21 Ekim'de Prof. Rengim Gökmen, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nı, Suna Kan’ın doğum günü’nde büyük sanatçıya ithaf edilen konserde yönetecek. Konser, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda. Konserin solistleri, keman sanatçıları Tayfun Bozok ve Derya Bozok olacak. İkili, Alfred Schnittke’nin İki Keman İçin Konçertosu’nu seslendirecek. Ayrıca konserde, Sergei Prokofiev’in Romeo ve Jüliet Balesi 1. ve 2. Süitlerden seçilmiş orkestra eseri de dinleyicilere sunulacak.

İlk resital ise 24 Ekim'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Sahnesi’nde. Solist Zornitsa Ilarionova (Bulgaristan)'ya piyanist Cana Gürmen eşlik edecek.

Etkinlik 16 Ekim'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Sahnesi’nde keman sanatçısı Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan resitali ile sona erecek.