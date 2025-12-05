Sungurlu OSB'de çok sayıda işçi zehirlenme belirtisiyle hastaneye başvurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikada çok sayıda işçi, hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu OSB'de faaliyet gösteren Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'nda çalışan işçiler, ishal ve ateş şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.

Ayakta tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Olayın ardından işletmedeki yemek ve sulardan numune alındığı, zehirlenme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve diğer ilçe yöneticileri de hastaları ziyaret etti.