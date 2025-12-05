Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sungurlu OSB'de çok sayıda işçi zehirlenme belirtisiyle hastaneye başvurdu

Çorum Sungurlu OSB’de Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt Fabrikası’nda çalışan çok sayıda işçi, ishal ve ateş şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası fabrikalardaki yemek ve sudan numune alındı, olası zehirlenmenin kaynağını belirlemek için inceleme başlatıldı.

Sağlık
  • 05.12.2025 07:39
  • Giriş: 05.12.2025 07:39
  • Güncelleme: 05.12.2025 07:41
Kaynak: ANKA
Sungurlu OSB'de çok sayıda işçi zehirlenme belirtisiyle hastaneye başvurdu
Fotoğraf: ANKA

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikada çok sayıda işçi, hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu OSB'de faaliyet gösteren Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'nda çalışan işçiler, ishal ve ateş şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.

Ayakta tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Olayın ardından işletmedeki yemek ve sulardan numune alındığı, zehirlenme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve diğer ilçe yöneticileri de hastaları ziyaret etti.

BirGün'e Abone Ol