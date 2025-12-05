Sungurlu OSB'de çok sayıda işçi zehirlenme belirtisiyle hastaneye başvurdu
Çorum Sungurlu OSB’de Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt Fabrikası’nda çalışan çok sayıda işçi, ishal ve ateş şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası fabrikalardaki yemek ve sudan numune alındı, olası zehirlenmenin kaynağını belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kaynak: ANKA
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikada çok sayıda işçi, hastaneye kaldırıldı.
Sungurlu OSB'de faaliyet gösteren Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'nda çalışan işçiler, ishal ve ateş şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.
Ayakta tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Olayın ardından işletmedeki yemek ve sulardan numune alındığı, zehirlenme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve diğer ilçe yöneticileri de hastaları ziyaret etti.