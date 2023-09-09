Sungurlu’da 2 ayrı köyde yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 2 ayrı köyde çıkan yangınlarda ağaçlar zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Arıcı ve Çukurlu köyü arazilerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınlar kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Köylüler hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iki ayrı yangını da uzun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı. İki yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.