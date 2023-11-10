Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sungurlu’da korkutan ev yangını

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 16:58
  • Giriş: 10.11.2023 16:58
  • Güncelleme: 10.11.2023 16:58
Kaynak: İHA
Sungurlu’da korkutan ev yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Çıkan yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

 Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi’nde Harun Çakmar’a ait müstakil evin kömürlü kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 