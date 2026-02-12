Sünnet edilen 27 günlük bebeğin ölümü: Doktor hakkında dava açıldı

İstanbul'da 27 günlük bebeğin sünnet olduktan bir gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. Bebeklerini 2022 yılında kaybeden ve yıllardır sürecin ilerlemediğini söyleyen aile, doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.

KANAMASI DURDURULAMADI

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da yaşayan Şahin ailesinin 27 günlük bebekleri 15 Ekim 2022'de Fatih'te özel bir muayenede sünnet edildi. Sünnetin ardından eve götürülen bebekte kanama başlayınca aile yeniden doktora başvurdu ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Aile çocuklarının durumunun düzelmemesi üzerine bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürdü ama burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Ailenin şikâyeti üzerine doktor hakkında 1,5 yıl sonra soruşturma izni verildi. 27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

Bebek Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

"BENİM OĞLUMU KASTEN ÖLÜME TERK ETTİ"

Baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi. Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti" dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir" ifadelerini kullandı.