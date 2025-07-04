Suntaların altında kalan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda suntaların altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 33. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Mustafa İ. (50) çalıştığı sırada devrilen istifli suntaların altında kaldı.

Yaralı işçiyi arkadaşları kurtardı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.