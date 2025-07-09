Sunucu Ayşenur Yazıcı: Beni yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan sunucu Ayşenur Yazıcı, tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tedavi sürecinde yaşanan ihmaller nedeniyle yüzde 74 oranında engelli kaldığını belirten Yazıcı, hastaneye dava açacağını belirtti.

Yazıcı, hastanenin ismini henüz paylaşmayacağını belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“HASTANEYE SAPASAĞLAM GİRDİM”

“Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, 'Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim' diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.

O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor.

Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım?”