Sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı

Deneyimli sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, yoğun bakıma kaldırıldı.

Yazıcı'nın X hesabından açıklama yapan oğlu Kerem Kürşat Yazıcı, annesinin 2 gündür yoğun bakımda olduğunu ve kan ihtiyacını olduğunu belirterek yardım istedi.

Kerem Kürşat Yazıcı, Twitter'dan hesabından şu mesajı yayınladı:

"İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var."

Yanlış anlama olmaması adına: Ben oğlu Kerem Kürşat. tweeti ben, onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi Annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweeti atanın Annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş. — _Aysenur Yazici_ (@aysenuryazici) August 16, 2024

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, 13 Eylül 1958'te Elazığ'da doğdu. Televizyon dünyasına 1983'te TRT'de adım attı.

1990-2011 yılları arasında özel televizyonlarda ve TRT'de spiker ve program sunucusu olarak çalışmıştır. Bu meslekte 50’den fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Şu ana kadar 13 kitap yazan 66 yaşındaki ünlü sunucu, TRT 1'de ekrana gelen Sütlü Kahve adlı programı; yayınına son verildikten sonra "Yılın TV Aile medya etik" ödülüne lâyık görülmüştü.