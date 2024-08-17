Sunucu Ayşenur yazıcı yoğun bakımda! Ayşenur Yazıcı kim?

TRT 1'in efsane sunucularından biri olan Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı. Ayşenur Yazıcı kimdir? Çalışmaları, kariyeri ve başarıları nelerdir?

AYŞENUR YAZICI NERELİ

13 Eylül 1958 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ayşenur Yazıcı, ilkolulunu Anadolu'da, ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğretimini Fransa'da Rhone Akademisi'nde tamamladı. Ayşenur Yazıcı ileri düzeyde ingilizce ve fransızca bilmektedir.

AYŞENUR YAZICI'NIN BAŞARILARI

TRT kariyeri 1983 yılında başlayan sunucu Ayyşenur Yazıcı, 1990-2011 yılları arasında TRT'de ve özel televizyonlarda spiker ve sunucu olarka çalışmaya devam etti. Meslekte 50'den fazla ödülü bulunan Ayşenur Yazıcı, Türk Dil Kurumu tarafından, 'Türkçe'yi en iyi kullanan spiker' olarak da ödüllendirildi.

Bir çocuk annesi olan Ayşenur Yazıcı'nın birçok kitabı da bulunmaktadır.

Şiir yarışmasında da ödülleri bulunan Ayşenur Yazıcı, ayrıca, evrensel enerjiyi kullanma tekniğine dayalı öğreti olan Reiki’de mastırdır.