Süper kanlı ay tutulması büyüledi

Haber Merkezi

2024 yılının son Süper Kanlı Ay tutulması muhteşem bir görsel şölen sundu. Ay yüzeyi kırmızıya büründü ve bu nadir gök olayı milyonları büyüledi. Tutulma Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere pek çok kentten izlendi.

Yüzde 14 daha büyük görünen Ay’ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika’nın yanı sıra Asya’nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika’da da görülebildi. 2024’ün son ay tutulması önceki gün saat 05.15’te başlayıp saat 06.16’da sona erdi.