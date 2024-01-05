Süper Kupa anketi: Her 10 kişiden 9'u istifa istiyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Süper Kupa Finali’nde yaşananlara ilişkin araştırma yayımladı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83,9’u Türkiye Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanması görüşünde bir araya geliyor. Katılımcıların yüzde 91,6 ile 'TFF Başkanı istifa etmeli' diyor.

Areda Survey, Süper Kupa Finali’ne dair yaşanan krizin akşamında, CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla bir araştırma yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Areda Survey, yaşananlar hakkında bir araştırma yayımladı.

SÜPER KUPA FİNALİ TÜRKİYE’DE OYNANMALIYDI

Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9’u ‘Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye’de oynanmalıydı’ cevabını veriyor. Yüzde 17,1’i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya göre, katılımcılar Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu’nu görüyor. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuluyor.

Yaşanan bu krizin sonucunda, kulüplerin maça çıkmaması ve ülkeye geri dönmeleri halk arasında büyük destek görüyor. Katılımcıların yüzde 91,5’i kulüplerin maça çıkmadan ülkeye dönmelerini doğru bulduklarını belirtirken, yüzde 8,5’i de ‘Kulüpler maça çıkmalıydılar’ cevabını veriyor.

TFF BAŞKANININ İSTİFASINI İSTİYORLAR

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasının istenmesi oldu. Alınan yanıtlara göre katılımcıların yüzde 91,6’sı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini istiyor. Yüzde 8,4’ü ise istifa etmemeli cevabını veriyor.