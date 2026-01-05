Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk finalisti oldu. Maçın önemli anları:

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.

19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.

38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0

45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.

45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor 55'te Felipe Agusto'nun attığı golle farkı bire indirdi. Golden sonra oyun üstünlüğünü eline alan sarı-kırmızılılar 63'te Yunus Akgün'ün attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 80'inci dakikada sahneye çıkan Mauro Icardi karşılaşmanın skorunu tayin etti: 4-1.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.

Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

UĞURCAN ÇAKIR, 3 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı.

Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Süper Kupa'daki yarı final öncesi tribünler boş kaldı.

Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadı'ndaki maçta tribünleri dolduramadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.

Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.