Süper Kupa'da tribünlerin oturma planı belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.
Kaynak: AA
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'da oturma planı netleşti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.
Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.