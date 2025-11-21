Süper Kupa'da yarı final maçlarının stadları belli oldu

Turkcell Süper Kupa’da yarı final heyecanının takvimi ve şehirleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği kura çekimiyle, iki kritik karşılaşmanın oynanacağı iller resmen açıklandı.

Kura sonucuna göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yarı final mücadelesi 5 Ocak’ta Gaziantep’te yapılacak. Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak’ta Adana’da futbolseverlerle buluşacak.

Maçlar saat 20.30'da oynanacak.

Süper Kupa’nın sahibi ise 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalle belli olacak.