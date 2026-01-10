Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler kupayı müzesine götüren taraf oldu. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti. Maçın önemli anları:

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GUENDOUZI'DEN ŞIK GOL

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan Kanarya 48'inci dakikada Marco Asensio kullandığı kornerde Jayden Oosterwolde'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Kalan bölümde Galatasaray pozisyon bulmakte zorlanırken Fenerbahçe kontra ataklarla önemli fırsatlar yakaladı ve mücadele 2-0 Kanarya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğucan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor müsabakasına göre kale ve merkez orta sahada değişikliğe gitti.

Kalede Uğurcan yerine Günay'a forma veren Okan Buruk, orta sahada ise İlkay ve Sara'nın yerlerine Lemina ile Torreira'yı oynattı. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.

Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.

Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü. Günay, geçen sezon şampiyon olunan Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.