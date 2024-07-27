Süper Kupa Finali Bilet Fiyatları 2024 | Süper Kupa biletleri ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray Beşiktaş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Süper Kupa Finali bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki Süper Kupa biletleri ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Süper Kupa finali bilet fiyatları 2024!

Süper Kupa finali için Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle beklenirken sporseverler Süper Kupa Finali bilet fiyatları 2024 araştırması yapıyor. Peki Süper Kupa biletleri ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Süper Kupa finali bilet fiyatları 2024!

SÜPER KUPA FİNALİ BİLET FİYATLARI 2024

3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa Finali biletleri 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr internet adresi üzerinden satışa çıkacak. Süper Kupa Finali bilet fiyatları kale arkaları için 600 TL, doğu ve batı tribünleri için 1.200 TL olarak duyuruldu. Galatasaray taraflarıları batı ve güney tribünlerinde yer alacakken Beşiktaş taraftarları ise doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE KADAR?

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçı için bilet fiyatları şekilde:

Kale Arkası: 600 TL

600 TL Doğu-Batı Tribünleri: 1.200 TL

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa Finali biletleri 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr satışa çıkacak.

Süper Kupa Finali Galatasaray taraftarları hangi tribünden izleyecek?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu içinde gerçekleşecek Süper Kupa Finali için Galatasaray taraftarları karşılaşmayı batı ve güney tribünlerinden izleyecek.

Süper Kupa Finali Beşiktaş taraftarları hangi tribünden izleyecek?

Süper Kupa Finali için Beşiktaş taraftarları karşılaşmayı doğu ve kuzey tribünlerinden izleyecek.