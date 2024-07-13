Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray Beşiktaş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Süper Kupa finali için Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki TFF Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

Galatasaray Beşiktaş Maçı ne zaman?

Galatasaray Beşiktaş maçı TFF tarafından ilan edilen fikstür tarihi 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45 şeklinde. Süper Kupa finali olan Galatasaray Beşiktaş karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçı yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev finalin 3 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi. Öte yandan karşılaşma öncesi Türk bir sanatçının katılımıyla bir dizi etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır." denildi.