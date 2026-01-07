Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye’de futbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Kupa, bu yıl dev bir finale sahne oluyor. Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak 2026 tarihinde kupayı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler hem tarihi hem rekabeti hem de büyük heyecanı bir arada yaşayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç: Turkcell Süper Kupa Finali

Turkcell Süper Kupa Finali Takımlar: Galatasaray – Fenerbahçe

Galatasaray – Fenerbahçe Tarih: 10 Ocak 2026 Cumartesi

10 Ocak 2026 Cumartesi Saat: 20:30

20:30 Stad: Atatürk Olimpiyat Stadı – Başakşehir / İstanbul

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dev final ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler hiçbir ek ücret ödemeden bu tarihi mücadeleyi izleyebilecek.

TURKCELL SÜPER KUPA’NIN KISA TARİHİ

Türkiye Süper Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1966 yılından itibaren düzenlenen ve ülkedeki en köklü futbol organizasyonlarından biridir. İlk yıllarda Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan turnuva, 1998 yılına kadar kesintisiz devam etti. Ardından verilen uzun aranın ardından 2006 yılında yeniden organize edilmeye başlandı ve günümüzde Turkcell Süper Kupa adıyla oynanmaya devam ediyor.

HANGİ TAKIM KAÇ KEZ SÜPER KUPAYI KAZANDI?

Kulüp Kazandığı Süper Kupa Sayısı Galatasaray 17 Beşiktaş 10 Trabzonspor 10 Fenerbahçe 9 Göztepe 1 Akhisar Belediyespor 1 MKE Ankaragücü 1 Eskişehirspor 1 Konyaspor 1

Turkcell Süper Kupa nedir?

Süper Kupa, Türkiye’de lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren prestijli futbol organizasyonudur.

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Maç, İstanbul Başakşehir’de bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Maç ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Son Süper Kupa’yı hangi takım kazandı?

Son kupayı Beşiktaş kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihi rekabetlerini bir kez daha Süper Kupa finaliyle sahaya taşıyor. 10 Ocak 2026 akşamı futbolseverler için unutulmaz bir gece olmaya aday olan bu dev karşılaşma, hem heyecanı hem de kupanın prestijini zirveye taşıyacak. Tüm detaylar, saat, kanal ve maç bilgileri netleşmiş durumda. Gözler artık Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde olacak.