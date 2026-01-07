Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu

Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu. Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.

Spor
  • 07.01.2026 17:20
  • Giriş: 07.01.2026 17:20
  • Güncelleme: 07.01.2026 17:23
Kaynak: AA
Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.

BirGün'e Abone Ol