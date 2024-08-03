Süper Kupa maçı bugün

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray ise, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.