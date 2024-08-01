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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Ağustos Cumartesi oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor
  • 01.08.2024 12:38
  • Giriş: 01.08.2024 12:38
  • Güncelleme: 01.08.2024 12:41
Kaynak: DHA
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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