Spor
  • 03.01.2026 14:41
  • Giriş: 03.01.2026 14:41
  • Güncelleme: 03.01.2026 14:50
Kaynak: Spor Servisi
Süper Kupa maçlarının hakemleri belli oldu
AA

Süper Kupa'da 5-6 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe-Samsun maçında Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal ve Batuhan Kolak yapacak. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ise Cihan Aydın'ın yanında Anıl Usta, Serkan Çimen ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.

