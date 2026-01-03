Süper Kupa maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Kupa'da 5-6 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe-Samsun maçında Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal ve Batuhan Kolak yapacak. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ise Cihan Aydın'ın yanında Anıl Usta, Serkan Çimen ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.