Süper Kupa öncesi İstanbul’da ulaşım düzenlemesi

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali, İstanbul’da yalnızca spor gündemini değil, şehir içi ulaşımı da doğrudan etkileyecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği, kamu güvenliği ve yoğunluk riskleri nedeniyle toplu ulaşımda geçici önlemler alındığını duyurdu.

Valilik kararı doğrultusunda, Marmaray hattında yer alan Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları, 10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 arasında yolcu iniş ve binişine kapalı olacak. Aynı saat diliminde Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları da hizmet vermeyecek.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALINDI

Yetkililer, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin “yüksek riskli” etkinlikler kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle bu önlemlerin alındığını belirtti. Özellikle stadyuma yakın bölgelerde oluşabilecek yoğunluk, izdiham ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alınan kararın, maç öncesi ve sonrası toplu taşıma akışının daha kontrollü sağlanması amacı taşıdığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI: ALTERNATİF GÜZERGÂHLARI KULLANIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili ulaşım birimleri, söz konusu saatlerde Marmaray’ı kullanmayı planlayan yolcuların alternatif güzergâhları tercih etmelerini öneriyor. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı hatlarında yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların yolculuklarını önceden planlamaları istendi.

Yetkililer ayrıca, resmî duyuruların İBB ve İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kapatmaların geçici olduğu ve karşılaşmanın ardından tüm istasyonların normal çalışma düzenine döneceği ifade edildi. Stadyum çevresinde de trafik akışını düzenlemeye yönelik ek tedbirlerin uygulanacağı, araç girişlerinin kontrollü sağlanacağı bildirildi.

TARAFTARLAR NASIL GELECEK?

Öte yandan kulüpler yaptığı açıklamada taraftarların stata ulaşmak için izlemesi gereken rotayı açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Şahsi araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlarımızın; Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergâhını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara yönelmeleri gerekmektedir.

İl içinden toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak taraftarlarımızın ise saat 14.15 itibarıyla yalnızca M9 Metro Hattı üzerinde yer alan Ataköy ve Yenibosna metro duraklarını kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na intikal etmeleri gerekmektedir."

Galatarasaray ise taraftarlarının izlemesi gereken güzergâhı şu şekilde açıkladı:

"Taraftarlarımız, Tem Otoyolu Edirne istikameti, Başakşehir Tem Kuzey Yan Yol, İSKİ Yolu güzergahını izleyerek kendilerine tahsis edilen otoparkları kullanabilirler.

Ayrıca il içinden toplu taşıma araçlarını kullanarak gelecek olan taraftarlarımızın ise saat 14.15 itibarıyla sadece M7 (Yıldız - Mahmutbey Metrosu) hattı üzerinde bulunan Mahmutbey durağından aktarma yaparak M3 (Kirazlı -Başakşehir) hattında bulunan İkitelli Metro İstasyonu duraklarını kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na intikal etmeleri gerekmektedir."