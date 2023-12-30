Süper Kupa paylaşımlarında ilk gözaltılar gerçekleşti

Süper Kupa maçının iptal edilmesi skandalı sonrası sosyal medyada “hakaret içeren paylaşımda bulunduğu” iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltı anına ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Gereği yapıldı” dedi.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak ‘Atatürk yasakları’ nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finaline ilişkin “provokatif paylaşım” yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin ilk gözaltılar da yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltıları sosyal medya hesabından duyurdu.

“Gereği yapıldı” diyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.

Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir.”

SAMSUN’DA GÖZALTI

Yerlikaya sonraki paylaşımında ise bir gözaltının daha yapıldığını belirterek şöyle dedi:

“Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır.

Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir.”