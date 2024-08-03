Süper Kupa sahibini buluyor

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray ise, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle: