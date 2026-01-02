SÜPER KUPA YARI FİNAL: Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Süper Kupa 2026 Playoff Yarı Final heyecanı başlıyor. Bu yıl ilk kez dört takımla oynanan yeni formatta yarı final eşleşmeleri büyük ilgi görüyor. Futbolseverler, Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman?, kaçta? ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte yarı final mücadelesine dair tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa yarı final karşılaşması, 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadele, Yeni Adana Stadyumunda futbolseverlerle buluşacak. Bu dev karşılaşmanın galibi, Galatasaray – Trabzonspor eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa Playoff formatında heyecan yarı finalin ardından finalle devam edecek. Final karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final maçının biletleri satışa çıktı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kişi başı bilet limiti 2 adet olarak belirlendi.

Satılan biletler transfere kapalıdır.

Maça 24 saat kala ve sonrası dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacaktır.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Tribün Fiyat Kuzey Kale Arkası 1000 TL Doğu Maraton Üst Kenar Bloklar 1500 TL Doğu Maraton Üst Orta Bloklar 1750 TL Doğu Maraton Alt Kenar Bloklar 2000 TL Doğu Maraton Alt Orta Bloklar 2500 TL

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman?

Maç 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da oynanacak.

Karşılaşma hangi stadyumda oynanacak?

Fenerbahçe – Samsunspor maçı Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Kupa finali ne zaman?

Final 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa 2026 Yarı Final kapsamında Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadele büyük heyecana sahne olacak. Yeni formatın yarattığı rekabet atmosferi, futbolseverlerin ilgisini daha da artırmış durumda. Gözler 6 Ocak akşamında Yeni Adana Stadyumu’nda, nefes kesen bir futbol şöleni bekleniyor.