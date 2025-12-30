SÜPER KUPA YARI FİNAL: Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?

urkcell Süper Kupa 2025 programı netleşti ve futbolseverleri heyecanlandıran yarı final eşleşmesi belli oldu. Yeni formatıyla ilk kez dört takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa’da, kura çekimi sonucunda en dikkat çeken karşılaşmalardan biri Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak yarı final mücadelesi oldu. Peki Galatasaray – Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçı hangi gün yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Süper Kupa yarı final programı ve tüm ayrıntılar…

TURKCELL SÜPER KUPA 2025 PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Kupa 2026 Playoff Yarı Final maçlarının ev sahipliği yapacağı şehirler kura çekimi ile belirlendi. Galatasaray’ın rakibi Trabzonspor oldu ve yarı final mücadelesinin oynanacağı stat da kesinleşti.

GALATASARAY – TRABZONSPOR YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Futbol dünyasının merakla beklediği Galatasaray – Trabzonspor yarı final maçı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bu dev mücadele Gaziantep Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak.

Maç: Galatasaray – Trabzonspor

Galatasaray – Trabzonspor Tarih: 5 Ocak 2026 Pazartesi

5 Ocak 2026 Pazartesi Saat: 20:30

20:30 Stadyum: Gaziantep Stadyumu

YENİ FORMATIN İLK DEV MÜCADELESİ

Bu yıl ilk kez dört takımla oynanan yeni formatta yarı final eşleşmeleri büyük ilgi görüyor. Galatasaray – Trabzonspor eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Final ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

SÜPER KUPA YARI FİNAL VE FİNAL PROGRAMI

Aşama Eşleşme Tarih Stadyum Yarı Final Galatasaray – Trabzonspor 5 Ocak 2026 Gaziantep Stadyumu Final Yarı final galipleri 10 Ocak 2026 Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Galatasaray – Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray – Trabzonspor maçı saat kaçta?

Maç 20:30’da başlayacak.

Galatasaray – Trabzonspor yarı finali nerede oynanacak?

Karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Kupa finali ne zaman?

Final 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Kupa yarı final heyecanı, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak dev mücadele ile zirveye çıkacak. 5 Ocak 2026’da Gaziantep Stadyumu büyük bir futbol şölenine ev sahipliği yapacak. Kazanan ekip, Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşarak kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.