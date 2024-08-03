Süper Kupa’nın en erken golü Immobile’den

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkan Ciro Immobile, 21. saniyede ve 81. dakikada attığı gollerle hem ilk resmi müsabakasında ağları sarstı hem de ‘Süper Kupa’daki en erken gol’ rekorunun sahibi oldu.

Ajans Haberleri 03.08.2024 23:29 Giriş: 03.08.2024 23:29

Güncelleme: 03.08.2024 23:29 Kaynak: İHA

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