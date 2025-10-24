Süper Lig 10. Hafta | Eyüpspor–Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

FORM DURUMU VE HEDEFLER

Eyüpspor, bu sezon ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılılar, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak çıkış serisini başlatmayı hedefliyor.

Tarafların geçen sezon oynadığı karşılaşmalarda İstanbul’daki maç 0-0 biterken, Trabzon’daki mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.