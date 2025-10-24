Giriş / Abone Ol
Süper Lig 10. Hafta | Eyüpspor–Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Süper Lig'de 10. haftada Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanına çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Maça dair tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  24.10.2025 17:50
  • Giriş: 24.10.2025 17:50
  • Güncelleme: 24.10.2025 17:50
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, zorlu Eyüpspor deplasmanına çıkıyor.

FORM DURUMU VE HEDEFLER

Eyüpspor, bu sezon ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılılar, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak çıkış serisini başlatmayı hedefliyor.

Tarafların geçen sezon oynadığı karşılaşmalarda İstanbul’daki maç 0-0 biterken, Trabzon’daki mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR VE EYÜPSPOR PUAN DURUMU

Trabzonspor, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve ligde 2. sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor, 9 maçta 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

SıraTakımOGBMAYAv.P
1Galatasaray A.Ş.9810224+1825
2Trabzonspor A.Ş.9621157+820
3Fenerbahçe A.Ş.9540146+819
14ikas Eyüpspor9225611-58

EYÜPSPOR–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

EYÜPSPOR–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

