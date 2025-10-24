Süper Lig 10. Hafta | Eyüpspor–Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?
Süper Lig'de 10. haftada Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanına çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Maça dair tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, zorlu Eyüpspor deplasmanına çıkıyor.
FORM DURUMU VE HEDEFLER
Eyüpspor, bu sezon ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılılar, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak çıkış serisini başlatmayı hedefliyor.
Tarafların geçen sezon oynadığı karşılaşmalarda İstanbul’daki maç 0-0 biterken, Trabzon’daki mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.
TRABZONSPOR VE EYÜPSPOR PUAN DURUMU
Trabzonspor, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve ligde 2. sırada bulunuyor.
ikas Eyüpspor, 9 maçta 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Galatasaray A.Ş.
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|+18
|25
|2
|Trabzonspor A.Ş.
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|+8
|20
|3
|Fenerbahçe A.Ş.
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|+8
|19
|14
|ikas Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|-5
|8
EYÜPSPOR–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
EYÜPSPOR–TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.