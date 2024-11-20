Süper Lig 12. Hafta | Gol krallığı zirve yarışı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, Galatasaray 31 puanla lider durumda bulunuyor. Galatasaray'ı ise 26 puanla Fenerbahçe ve 25 puanla Samsunspor takip ediyor.

Peki Süper Lig'de hangi furbolcu kaç gol attı? Süper Lig'in gol kralı sıralaması nedir?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU

Futbolcu Gol Sayısı Ciro Immobile (Beşiktaş) 8 Edin Dzeko (Fenerbahçe) 7 Dusan Tadic (Fenerbahçe) 7 Kezysztof Piatek (Başakşehir) 6 Simon Banza (Trabzonspor) 6 Mame Thiam (Eyüpspor) 6 Viktor Osimhen (Galatasaray) 6 Ahmed Kutucu (Eyüpspor) 5 Joao Vitor Brandao Figueiredo (Başakşehir) 5 Carl Johan Holse Justesen (Samsunspor) 5

SÜPER LİG 2023/2024 GOL KRALI

Süper Lig 2023/2024 sezonunun gol kralı attığı 25 golle Galatasaraylı Mauro Icardi olmuştu. Icardi'yi 21 golle Fenerbahçeli Edin Dzeko ve 18 golle Rey Manaj takip etmişti.