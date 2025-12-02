Süper Lig 14. Hafta Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025/2026 Sezonu)

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 14. haftası tamamlandı ve haftanın sonuçları liderlik yarışını daha da kızıştırdı. Hafta boyunca oynanan birbirinden kritik maçlar; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un zirvede nefes kesen rekabetini sürdürdü. Fikstürdeki sürpriz sonuçlar ve alt sıralardaki hareketlilik ise Süper Lig puan durumunun yeniden şekillenmesine neden oldu.

İşte 14. haftada alınan sonuçlar, güncel puan durumu ve haftaya damga vuran detaylar…

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda ise Kayserispor'un Rizespor deplasmanından 1-0'lık galibiyet çıkarması dikkat çekti. Başakşehir'in Kasımpaşa karşısındaki 3-1’lik galibiyeti ve Trabzonspor'un Konyaspor’u 3-1 ile geçmesi haftanın öne çıkan skorları arasında yer aldı.

Kocaelispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 2 İKAS Eyüpspor

Kasımpaşa 1 - 3 Başakşehir

Trabzonspor 3 - 1 Konyaspor

Antalyaspor 1 - 2 Göztepe

Fatih Karagümrük 0 - 2 Beşiktaş

Samsunspor 1 - 1 Alanyaspor

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Haftanın maçı)

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU (14. HAFTA)

Dev derbiden 1 puanla ayrılan Galatasaray koltuğunu korurken, Fenerbahçe de yenilmezlik serisini devam ettirerek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Trabzonspor, Konyaspor karşısındaki galibiyetiyle zirve yarışını bırakmadı. Alt sıralarda ise Kayserispor’un deplasman galibiyeti nefes almasını sağladı.

1. Galatasaray – 33 puan

– 33 puan 2. Fenerbahçe – 32 puan

– 32 puan 3. Trabzonspor – 31 puan

– 31 puan 4. Göztepe – 26 puan

– 26 puan 5. Samsunspor – 25 puan

– 25 puan 6. Beşiktaş – 24 puan

– 24 puan 7. Gaziantep FK – 22 puan

– 22 puan 8. Kocaelispor – 18 puan

– 18 puan 9. Başakşehir – 16 puan

– 16 puan 10. Alanyaspor – 16 puan

– 16 puan 11. Konyaspor – 15 puan

– 15 puan 12. Rizespor – 14 puan

– 14 puan 13. Antalyaspor – 14 puan

– 14 puan 14. Kasımpaşa – 13 puan

– 13 puan 15. Eyüpspor – 12 puan

– 12 puan 16. Kayserispor – 12 puan

– 12 puan 17. Gençlerbirliği – 11 puan

– 11 puan 18. Fatih Karagümrük – 8 puan

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TAKIMLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe: Derbide denge

Lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe arasında oynanan haftanın en büyük maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor: İstikrarlı Yükseliş

Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligi üçüncü sırada sürdürerek zirve yarışında önemli bir eşik daha atladı. Onuachu’nun etkili performansı takımın çıkışında önemli rol oynuyor.

Göztepe: Deplasmanda Dev Üç Puan

Göztepe’nin Antalyaspor karşısındaki 2-1’lik deplasman galibiyeti, ligde üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi.

Süper Lig 14. hafta sonuçları neler?

Kocaelispor, Kayserispor, Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş haftanın kazananları arasında yer aldı. Derbi ise 1-1 sona erdi.

Galatasaray puan durumu kaç?

Galatasaray 33 puanla lider konumda.

Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 32 puanla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş puan durumu ne?

Beşiktaş 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Trabzonspor puan tablosunda kaçıncı sırada?

Trabzonspor 31 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında kim var?

Fatih Karagümrük, 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

14. hafta maçları, Süper Lig’de hem şampiyonluk yarışının hem de alt sıralardaki mücadelenin ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki üçlü rekabet puan tablosuna damga vururken, Göztepe ve Samsunspor gibi takımların yükselişi lige ayrı bir renk katıyor. Sezon ilerledikçe zirve ve küme düşme hattındaki gerilim daha da artacak gibi görünüyor.