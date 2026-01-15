Süper Lig 18. Hafta Başakşehir – Karagümrük Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 18. hafta heyecanı sürerken, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde futbolseverler, “Başakşehir – Karagümrük maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

BAŞAKŞEHİR – KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Maç: RAMS Başakşehir – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

RAMS Başakşehir – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Lig: Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu Hafta: 18. Hafta

18. Hafta Tarih: 17 Ocak 2026 Cumartesi

17 Ocak 2026 Cumartesi Saat: 17:00

17:00 Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul)

BAŞAKŞEHİR – KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 18. hafta kapsamında oynanacak olan Başakşehir – Karagümrük karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği bulunması gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR – KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki performansları dikkat çekiyor. Başakşehir 7. sırada, Karagümrük ise 18'le ligin son sırasında.

Takım O G B M A Y AV P RAMS Başakşehir 17 6 5 6 27 18 9 23 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 17 2 3 12 14 32 -18 9

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Başakşehir, iç sahada alacağı puanlarla ligde daha üst basamaklara yaklaşmayı hedeflerken, Fatih Karagümrük ise deplasmanda alacağı olası bir sonuçla kritik bir nefes almak istiyor. Bu yönüyle mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Başakşehir, 17 maçta 23 puan topladı.

Karagümrük, 17 maç sonunda 9 puanda bulunuyor.

Karşılaşma, alt sıraların şekillenmesinde belirleyici olabilir.

Başakşehir – Karagümrük maçı ne zaman?

Maç, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

Başakşehir – Karagümrük maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 17:00’de başlayacaktır.

Başakşehir – Karagümrük maçı hangi kanalda?

Mücadele, beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

Süper Lig 18. haftada oynanacak Başakşehir – Karagümrük karşılaşması, puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip kazanarak çıkış ararken, Karagümrük için bu maç kritik bir deplasman sınavı olacak. Futbolseverler, bu heyecanlı mücadeleyi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 17:00’de beIN Sports ekranlarından izleyebilecek.