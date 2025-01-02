Süper Lig 18. Hafta | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Maç saatinde hava durumu nasıl olacak?
Süper Lig'in 2. devresi 18. hafta maçlarıyla başlıyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta? Beşiktaş ve Rize arasındaki maçlar, takımların form durumu, maç saati hava durumu, Beşiktaş - Rizespor muhtemel 11'ler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun ikinci devresi, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla başlıyor. Çaykur Rizespor üst sıralara tırmanma mücadelesi verirken, Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda umutlanmak istiyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, nerede ve hangi kanalda oynanacak? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylara bakalım:
BEŞİKTAŞ FORM DURUMU VE PUAN DURUMU
Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI
Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş 1 - 3 M. Tel Aviv
Hatayspor 1 - 1 Beşiktaş
Beşiktaş 1- 0 Fenerbahçe
Bodo Glimt 2 - 1 Beşiktaş
Adana Demirspor 2 - 1 Beşiktaş
Beşiktaş 1 - 1 Alanyaspor
ÇAYKUR RİZESPOR FORM DURUMU VE PUAN DURUMU
Çaykur Rizespor, 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI
Çaykur Rizespor, oynadığı son 6 maçta3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Çaykur Rizespor 3 - 0 Kayserispor
Çaykur Rizespor 3 - 2 Silivrispor
GAziantep FK 1- 0 Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 6 - 0 Van BBSK
Göztepe 3 - 0 Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR ARASINDAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 44 kez bir araya geldi. Bu maçların 29'unu Beşiktaş, 7'sini ise Çaykur Rizespor kazandı. 8 maç ise berabere bitti.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Ciro Immobile.
Çaykur Rize: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal,Akintola, Ali Sowe.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
RİZE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının oynanacağı saatlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklığın maç saatinde 8-10 derece olması tahmin ediliyor.
ÇAYKUR RİZE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?
Çaykur Rize - BEşiktaş maçı Bein Sports ekranından şifreli olarak yayınlanacak.