Süper Lig 18. Hafta | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Maç saatinde hava durumu nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun ikinci devresi, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla başlıyor. Çaykur Rizespor üst sıralara tırmanma mücadelesi verirken, Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda umutlanmak istiyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, nerede ve hangi kanalda oynanacak? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylara bakalım:

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş 1 - 3 M. Tel Aviv Hatayspor 1 - 1 Beşiktaş Beşiktaş 1- 0 Fenerbahçe Bodo Glimt 2 - 1 Beşiktaş Adana Demirspor 2 - 1 Beşiktaş Beşiktaş 1 - 1 Alanyaspor

ÇAYKUR RİZESPOR FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Çaykur Rizespor, 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI

Çaykur Rizespor, oynadığı son 6 maçta3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor 3 - 0 Kayserispor Çaykur Rizespor 3 - 2 Silivrispor GAziantep FK 1- 0 Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 - 1 Konyaspor Çaykur Rizespor 6 - 0 Van BBSK Göztepe 3 - 0 Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 44 kez bir araya geldi. Bu maçların 29'unu Beşiktaş, 7'sini ise Çaykur Rizespor kazandı. 8 maç ise berabere bitti.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Çaykur Rize: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal,Akintola, Ali Sowe.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

RİZE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının oynanacağı saatlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklığın maç saatinde 8-10 derece olması tahmin ediliyor.

ÇAYKUR RİZE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Çaykur Rize - BEşiktaş maçı Bein Sports ekranından şifreli olarak yayınlanacak.