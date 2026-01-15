Süper Lig 18. Hafta Galatasaray – Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 18. hafta maçları futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının zirvesinde bulunan Galatasaray A.Ş., 18. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile karşı karşıya geliyor. “Galatasaray – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu, maç öncesinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Maç: Galatasaray A.Ş. – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Galatasaray A.Ş. – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Hafta: 18. Hafta

18. Hafta Tarih: 17 Ocak 2026 Cumartesi

17 Ocak 2026 Cumartesi Saat: 20:00

20:00 Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park – İstanbul

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 18. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray – Gaziantep FK karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği bulunması gerekiyor.

GALATASARAY – GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor.

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray A.Ş. 42 9 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 23

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Galatasaray, 17 maç sonunda topladığı 42 puanla zirvede yer alırken, Gaziantep FK ise 23 puanla orta sıralarda bulunuyor. Ev sahibi ekip şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Gaziantep FK deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla çıkış arıyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 17 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Gaziantep FK, 18. hafta öncesinde 23 puan topladı.

Mücadele, zirve ve orta sıra dengelerini etkileyecek kritik maçlardan biri.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ PUAN FARKI KAÇ

Süper Lig puan durumu verilerine göre Galatasaray 42, Fenerbahçe 39 puana sahip.

Galatasaray – Gaziantep FK maçı ne zaman?

Karşılaşma, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

Galatasaray – Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20:00’de başlayacaktır.

Galatasaray – Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Maç, beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

Süper Lig 18. haftada oynanacak Galatasaray – Gaziantep FK karşılaşması, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Galatasaray evinde üç puan hedeflerken, Gaziantep FK zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de beIN Sports ekranlarından canlı izleyebilecek.