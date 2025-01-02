Süper Lig 18. Hafta | Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Maç saatinde hava durumu nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'in 18. Hafta maçları başlıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde birinci sırada olan Galatasaray, ligin çıkış yaşayan takımlarından Göztepe ile kendi evinde karşılaşıyor. Peki Galatasaray- Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray ve Göstepe'nin form durumu, puan tablosundaki yerleri, aralarında oynadıkları maçlar, oynadıkları son 6 maç, Galatasaray ve Göztepe'nin muhtemel 11'i ve maç saatinde tahmini hava durumu ile ilgili detaylara bakalım:

GALATASARAY FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlikle, namağlup olarak 44 puanla 1. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

AZ Alkmaar 1 - 1 GalatasarayGalatasaray 2 - 2 EyüpsporSivasspor 2 - 3 Galatasaray Malmö 2 - 2 GalatasarayGalatasaray 4 - 3 TrabzonsporKayserispor 1 - 5 Galatasaray

GÖZTEPE FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 28 puanla 4. sırada yer aldı.

GÖZTEPE'NİN OYNADIĞI SON 6 MAÇIN SONUCU

Göztepe, Türkiye Kupası ve hazırlık maçları dahil oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Başakşehir 4 - 1 GöztepeGöztepe 3 - 1 Adana DemirsporHatayspor 1 - 1 GöztepeBucaspor 1928 0 - 4 Göztepe (Türkiye Kupası Beşinci Tur)Göztepe 3 - 0 RizesporGöztepe 1 - 2 Manisa FK (Hazırlık)

GALATASARAY - GÖZTEPE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Göztepe arasındaki oynanan son 10 maçın 9'unu Galatasaray, 1'ini ise Göztepe kazandı. Buna karşın Göztepe, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında oynadığı maçlarını kaybetmedi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Göztepe maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA HAVA DURUMU

Galatasaray - Göztepe maçının oynanacağı 4 Ocak 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'da yağış bekleniyor. Maç saatinde yağmurlu olup olmayacağı ise ilerleyen saatlerde belli olacak. Sıcaklığın ise 8-10 derece arasında olması bekleniyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ? GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray - Göztepe maçı Bein Sport üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek. Galatasaray - Göztepe maçı Radyo 1 üzerinden 95,6 frekansıyla canlı olarak dinlenebilecek.

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