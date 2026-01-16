Süper Lig 18. Hafta Maç Programı | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Maçları Ne Zaman?

Süper Lig’de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları ne zaman?” geliyor. İşte 18. haftanın maç programı, hakem listesi ve güncel puan durumu…

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Ocak Cumartesi

17.00 Başakşehir FK – Fatih Karagümrük (Hakem: Yasin Kol)

20.00 Galatasaray – Gaziantep FK (Hakem: Oğuzhan Çakır)

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa – Antalyaspor (Hakem: Halil Umut Meler)

17.00 Kocaelispor – Trabzonspor (Hakem: Adnan Deniz Kayatepe)

17.00 Gençlerbirliği – Samsunspor (Hakem: Kadir Sağlam)

20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe (Hakem: Mehmet Türkmen)

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor – Eyüpspor (Hakem: Ömer Faruk Turtay)

20.00 Göztepe – Rizespor (Hakem: Ali Şansalan)

20.00 Beşiktaş – Kayserispor (Hakem: Ozan Ergün)

18. HAFTA DEV MAÇLAR NE ZAMAN?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada, Galatasaray cumartesi akşamı sahaya çıkarken, Fenerbahçe pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı pazartesi akşamı Kayserispor maçıyla kapatacak. Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanı da haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray 42 2 Fenerbahçe 39 3 Trabzonspor 35 4 Göztepe 32 5 Beşiktaş 29 6 Samsunspor 25 7 Başakşehir 23 8 Kocaelispor 23 9 Gaziantep FK 23 10 Alanyaspor 21 11 Gençlerbirliği 18 12 Rizespor 18 13 Konyaspor 17 14 Kasımpaşa 15 15 Antalyaspor 15 16 Kayserispor 15 17 Eyüpspor 13 18 Fatih Karagümrük 9

Fenerbahçe’nin 18. hafta maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray hangi gün oynayacak?

Galatasaray, 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi gün?

Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü Kayserispor ile oynarken, Trabzonspor 18 Ocak Pazar günü Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak.

Süper Lig 18. hafta maçları, zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmalar, haftanın kaderini belirleyecek mücadeleler arasında yer alıyor. Futbolseverler, üç güne yayılan bu yoğun fikstürde büyük bir heyecan yaşayacak.