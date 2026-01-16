Süper Lig 18. Hafta Maç Programı | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Maçları Ne Zaman?
Süper Lig'de 18. hafta maçları başlıyor. Peki bugün maç var mı? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, BEşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri kimler ve maçlar hangi gün? Tüm detaylar maç gün ve saatleri haberimizde.
Süper Lig’de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları ne zaman?” geliyor. İşte 18. haftanın maç programı, hakem listesi ve güncel puan durumu…
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
17 Ocak Cumartesi
- 17.00 Başakşehir FK – Fatih Karagümrük (Hakem: Yasin Kol)
- 20.00 Galatasaray – Gaziantep FK (Hakem: Oğuzhan Çakır)
18 Ocak Pazar
- 14.30 Kasımpaşa – Antalyaspor (Hakem: Halil Umut Meler)
- 17.00 Kocaelispor – Trabzonspor (Hakem: Adnan Deniz Kayatepe)
- 17.00 Gençlerbirliği – Samsunspor (Hakem: Kadir Sağlam)
- 20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe (Hakem: Mehmet Türkmen)
19 Ocak Pazartesi
- 17.00 Konyaspor – Eyüpspor (Hakem: Ömer Faruk Turtay)
- 20.00 Göztepe – Rizespor (Hakem: Ali Şansalan)
- 20.00 Beşiktaş – Kayserispor (Hakem: Ozan Ergün)
18. HAFTA DEV MAÇLAR NE ZAMAN?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada, Galatasaray cumartesi akşamı sahaya çıkarken, Fenerbahçe pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı pazartesi akşamı Kayserispor maçıyla kapatacak. Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanı da haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (17. HAFTA)
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Galatasaray
|42
|2
|Fenerbahçe
|39
|3
|Trabzonspor
|35
|4
|Göztepe
|32
|5
|Beşiktaş
|29
|6
|Samsunspor
|25
|7
|Başakşehir
|23
|8
|Kocaelispor
|23
|9
|Gaziantep FK
|23
|10
|Alanyaspor
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|12
|Rizespor
|18
|13
|Konyaspor
|17
|14
|Kasımpaşa
|15
|15
|Antalyaspor
|15
|16
|Kayserispor
|15
|17
|Eyüpspor
|13
|18
|Fatih Karagümrük
|9
Fenerbahçe’nin 18. hafta maçı ne zaman?
Fenerbahçe, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Galatasaray hangi gün oynayacak?
Galatasaray, 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi gün?
Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü Kayserispor ile oynarken, Trabzonspor 18 Ocak Pazar günü Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak.
Süper Lig 18. hafta maçları, zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmalar, haftanın kaderini belirleyecek mücadeleler arasında yer alıyor. Futbolseverler, üç güne yayılan bu yoğun fikstürde büyük bir heyecan yaşayacak.