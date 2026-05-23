Süper Lig 2026/2027 Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 2026/2027 sezonu başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre yeni sezon takvimi netleşti.

Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerin yeni sezon başlangıç tarihlerini belirledi.

2026/2027 PROFESYONEL LİGLER BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Yeni sezonda profesyonel liglerin başlangıç tarihleri farklı haftalara yayıldı. Trendyol 1. Lig, Süper Lig’den bir hafta önce başlayacak. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar eylül ayında oynanacak.

Lig 2026/2027 Sezonu Başlangıç Tarihi Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 Trendyol 1. Lig 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 Nesine 2. Lig 5-6 Eylül 2026 Nesine 3. Lig 5-6 Eylül 2026

TRENDYOL 1. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig 2026/2027 sezonu, 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Buna göre Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı, Süper Lig’den bir hafta önce başlayacak.

2. LİG VE 3. LİG BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için 2026/2027 sezonunun ilk maçları 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Bu iki ligde sezon başlangıcı, Süper Lig ve 1. Lig’e göre daha ileri bir tarihte gerçekleşecek.

