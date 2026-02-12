Giriş / Abone Ol
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim? Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı mı? Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 12.02.2026 15:16
  • Giriş: 12.02.2026 15:16
  • Güncelleme: 12.02.2026 15:23
SÜPER LİG 22. HAFTA | Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen konularından biri olan “Süper Lig hakemleri açıklandı mı?” sorusu yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig 22. hafta hakemleri belli oldu.

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler görev yapacak. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın hakemi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SÜPER LİG 22. HAFTA HAKEMLERİ

TarihMaçHakem
13 ŞubatGalatasaray - ikas EyüpsporÇağdaş Altay
13 ŞubatHesap.com Antalyaspor - SamsunsporAdnan Deniz Kayatepe
14 ŞubatNatura Dünyası Gençlerbirliği - Çaykur RizesporÖmer Tolga Güldibi
14 ŞubatCorendon Alanyaspor - TÜMOSAN KonyasporAli Yılmaz
14 ŞubatTrabzonspor - FenerbahçeHalil Umut Meler
15 ŞubatKocaelispor - Gaziantep FKFatih Tokail
15 ŞubatGöztepe - Zecorner KayserisporAlper Akarsu
15 ŞubatRAMS Başakşehir - BeşiktaşMehmet Türkmen
16 ŞubatKasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükBatuhan Kolak

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇI: TRABZONSPOR – FENERBAHÇE

22. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın en çok izlenecek karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Hakem atamaları, özellikle büyük maçlar öncesinde futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

SÜPER LİG’DE HAKEM ATAMALARININ ÖNEMİ

Süper Lig’de haftalık hakem atamaları, hem kulüpler hem de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı hakem listesi, maç öncesi tartışmaların ve analizlerin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray Eyüpspor maçının hakemi kim?

Galatasaray-ikas Eyüpspor maçında Çağdaş Altay görev yapacak.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi kim?

RAMS Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı mı?

Evet, Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta öncesinde hakem atamaları netleşti. Özellikle büyük maçların hakemleri futbol gündeminde öne çıkarken, hafta boyunca oynanacak karşılaşmaların rekabeti merakla bekleniyor.

