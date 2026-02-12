SÜPER LİG 22. HAFTA | Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen konularından biri olan “Süper Lig hakemleri açıklandı mı?” sorusu yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig 22. hafta hakemleri belli oldu.

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler görev yapacak. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın hakemi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SÜPER LİG 22. HAFTA HAKEMLERİ

Tarih Maç Hakem 13 Şubat Galatasaray - ikas Eyüpspor Çağdaş Altay 13 Şubat Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor Adnan Deniz Kayatepe 14 Şubat Natura Dünyası Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor Ömer Tolga Güldibi 14 Şubat Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor Ali Yılmaz 14 Şubat Trabzonspor - Fenerbahçe Halil Umut Meler 15 Şubat Kocaelispor - Gaziantep FK Fatih Tokail 15 Şubat Göztepe - Zecorner Kayserispor Alper Akarsu 15 Şubat RAMS Başakşehir - Beşiktaş Mehmet Türkmen 16 Şubat Kasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Batuhan Kolak

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇI: TRABZONSPOR – FENERBAHÇE

22. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın en çok izlenecek karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Hakem atamaları, özellikle büyük maçlar öncesinde futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

SÜPER LİG’DE HAKEM ATAMALARININ ÖNEMİ

Süper Lig’de haftalık hakem atamaları, hem kulüpler hem de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı hakem listesi, maç öncesi tartışmaların ve analizlerin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray Eyüpspor maçının hakemi kim?

Galatasaray-ikas Eyüpspor maçında Çağdaş Altay görev yapacak.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi kim?

RAMS Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı mı?

Evet, Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta öncesinde hakem atamaları netleşti. Özellikle büyük maçların hakemleri futbol gündeminde öne çıkarken, hafta boyunca oynanacak karşılaşmaların rekabeti merakla bekleniyor.