SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ | Bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 23. hafta fikstürü netleşti. “Bu hafta hangi maçlar var?”, “Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Galatasaray hangi gün oynuyor?” soruları merak ediliyor. 23. haftanın tüm programını detaylı şekilde derledik.

Haftanın açılışı Çaykur Rizespor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmayla yapılacak. Kritik mücadele, zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

SÜPER LİG 23. HAFTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig 23. hafta yarın (20 Şubat 2026 Cuma) oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor’u konuk edecek. Mücadele saat 20.00’de Çaykur Didi Stadı’nda başlayacak.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig 23. hafta maçları şu şekilde:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor (Çaykur Didi)

21 Şubat Cumartesi

13.30 ikas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Şubat Pazar

13.30 Zecorner Kayserispor - Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş - Göztepe (Tüpraş)

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Chobani)

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Konyaspor - Galatasaray mücadelesi Cumartesi akşamı haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kritik bir sınava çıkacak.

Pazar akşamı ise Beşiktaş - Göztepe karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Aynı gün oynanacak Gaziantep FK - Trabzonspor maçı da zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Haftanın kapanışı ise Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla yapılacak. Sarı-lacivertliler, 23 Şubat Pazartesi saat 20.00’de sahasında taraftarı önünde mücadele edecek.

SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ TABLOSU

Tarih Saat Maç Stadyum Yarın 20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor Çaykur Didi 21 Şubat 20.00 Konyaspor - Galatasaray MEDAŞ Konya Büyükşehir 22 Şubat 20.00 Beşiktaş - Göztepe Tüpraş 23 Şubat 20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa Chobani

Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var?

23. hafta programında Çaykur Rizespor - Kocaelispor, Konyaspor - Galatasaray, Beşiktaş - Göztepe ve Fenerbahçe - Kasımpaşa gibi dikkat çeken maçlar bulunuyor.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 23 Şubat Pazartesi saat 20.00’de oynanacak.

Galatasaray hangi gün oynuyor?

Galatasaray, 21 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig 23. hafta ne zaman başlıyor?

23. hafta yarın saat 20.00’de oynanacak Çaykur Rizespor - Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Süper Lig 23. hafta fikstürü, zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalarla dolu. Bu hafta hangi maçlar var sorusunun yanıtı net: futbol dolu dört gün bizleri bekliyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynayacağı kritik maçlar, haftanın kaderini belirleyecek.