Süper Lig 24. Hafta | Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi gün, ve saat kaçta?

Süper Lig'in 24'üncü haftası, Beşiktaş - Trabzonspor derbisine sahne olacak? Beşiktaş ve Trabzonspor ligin üst sıralarına yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan durumu ve form durumu istatistikleri neler?

Beşiktaş ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı isimler kimler?

Tüm detaylara bakalım:

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Beşiktaş ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TRABZONSPOR PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Trabzonspor ligde oynadığı 21 maçta 7 galibiyet 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor son dönemde formda bir tablo çiziyor. Trabzonspor oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, Tayyip Talha, Gabriel Paulista, Necip Uysal ve Baktiyor Zayrudinov sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor'da Denis Dragus ve Antony Nwakaeme sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Stefano Denswil ise kadro dışı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor derbisi 15 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.